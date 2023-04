Wetter in NRW Viele Wolken, etwas Regen und wenig Sonne am Osterwochenende

In NRW soll es an den osterfeiertagen bewölkt und teils regnerisch werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Der Donnerstag starte noch heiter, doch gegen Mittag würden Regenwolken aufziehen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 15 Grad, in Hochlagen bei 7 bis 10 Grad. In der Nacht auf Freitag soll es stark bewölkt werden und zeitweise regnen.