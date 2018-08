Wetter in NRW: Orkanartige Böen knicken Bäume um - gestörter Bahnverkehr

Unwetter in NRW : Orkanartige Böen knicken vielerorts Bäume um - Bahnverkehr gestört

Reisende im Kölner Hauptbahnhof. Foto: dpa/Marek Majewsky

Essen Erst die Hitze, dann der Sturm: In NRW war die Feuerwehr am Donnerstag und in der Nacht vielerorts im Einsatz. Zum Teil gab es orkanartige Böen mit bis zu 110 Stundenkilometern. Bäume krachten auf Schienen und Straßen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Unwetter mit orkanartigen Sturmböen von bis zu 110 Stundenkilometern haben am Donnerstag in NRW vielerorts Bäume auf Schienen und Straßen stürzen lassen. Wie die Bahn mitteilte, wurde etwa die ICE-Linie 10 zwischen Berlin nach Düsseldorf und Köln wegen des Unwetters unterbrochen. Reisende der betroffenen Verbindung müssen den gesamten Freitag über mit etwa 30 Minuten Verspätung rechnen, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Morgen.

Mehrere Bäume im Gleis bei Rheda-Wiedenbrück sowie eine Störung zwischen Wolfsburg und Hannover (Niedersachsen) hatten demnach zu Ausfällen auf der Verbindung geführt. Ein Sprecher der Bahn sagte, dass versucht werde, die Strecke so schnell wie möglich wieder freizugeben. Allerdings teilte die Bahn am frühen Freitagmorgen auf ihrer Webseite mit, dass Fernverkehrszüge auf der Strecke den ganzen Tag über Braunschweig umgeleitet werden, sodass es zu Verspätungen kommen kann.

Für Reisende, die ihre Fahrt am Donnerstagabend nicht mehr fortsetzen konnten, stellte die Deutsche Bahn an mehreren Bahnhöfen wie Dortmund oder Hamm Aufenthaltszüge bereit. Gesperrt war am Abend auch die Strecke Dortmund- Hamm(Westfalen) –Bielefeld. Weitere Linien des Fern- und Regionalverkehrs in NRW seien jedoch von den Sturmschäden nicht betroffen.

Feuerwehrleute im Kreis Soest mussten zu mehr als 70 Einsatzstellen ausrücken. In Geseke sei eine Oberleitung der Deutschen Bahn gerissen, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein mit Diesel beladener Güterzug kam daraufhin im Bereich des Bahnhofes zu stehen. Meldungen, woraufhin der Zug brennen sollte, hätten sich nicht bestätigt. „Die Anwohner haben die Lage richtig eingeschätzt und erst einmal entsprechend die Feuerwehr alarmiert“, sagte Kreisbrandmeister Thomas Wienecke. Die Strecke sei durch die Deutsche Bahn gesperrt worden.



Gewitter und Orkanböen in Deutschland : Mehrere Verletzte durch umgestürzte Bäume

zurück

weiter

Im Oberbergischen rückte die Feuerwehr zu rund 30 Einsätzen aus. Straßenzüge wurden durch umgestürzte Bäume und herumliegende Äste blockiert und mussten freigeräumt werden, sagte ein Sprecher der Landrats im Oberbergischen Kreis. In der Gemeinde Reichshof sei ein Dach abgedeckt worden. Zu Schaden kam niemand. „Die Lage ist nicht dramatisch. Aber wir sind vorbereitet und jederzeit einsatzbereit.“

In Porta Westfalica durchschlug ein Ast die Motorhaube eines fahrenden Autos, wie die Polizei des Kreises Minden-Lübbecke mitteilte.

Vermutlich ein Blitzeinschlag führte zu einem Brand in einem Hundehotel am Niederrhein mit zwei toten Tieren. In der Hundezwingeranlage der Einrichtung sei bei schlechtem Wetter am Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen, teilte die Polizei des Kreises Wesel mit. Zwei Hunde verendeten, mehrere Hundezwinger wurden bei dem Feuer zerstört. Die Polizei geht nach ihren ersten Ermittlungen von einem Blitzeinschlag als Brandursache aus.

Ab dem frühen Nachmittag bildeten sich bei bis zu 30 Grad die ersten Gewitter und Schauer entlang der Eifel und des Niederrheins, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Die Regenmengen hielten sich nach Angaben des DWD vom späten Nachmittag mit zehn bis maximal 20 Litern pro Quadratmeter in Grenzen, auch Hagel sei nur vereinzelt aufgetreten. Der Sturm machte sich dafür umso mehr bemerkbar. Böen mit 110 Stundenkilometern wurden im Bezirk Arnsberg gemessen, 101 Stundenkilometer in Wuppertal.

(das/dpa)