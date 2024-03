Landwirtschaft hadert mit dem Wetter Obstbauern in NRW in Sorge vor Blütenfrost

Meistens freuen sich die Landwirte über Regen, in diesem Frühjahr aber wünschen sich alle eine Trockenphase: Vor allem schwere, lehmige Böden sind teils durchnässt und immer noch nicht mit schweren Traktoren befahrbar. „Mit der Pflanzung von Kartoffeln sind viele Bauern daher zwei bis drei Wochen in Verzug“, sagt Saskia Wietmann, Sprecherin der Landwirtschaftskammer NRW. Ob sich das auf die Ernte auswirke, lasse sich noch nicht sagen, weil es vom weiteren Pflanzenwachstum und der Witterung abhänge. Zudem gebe es regionale Unterschiede, sandige Böden könnten beispielsweise schon gedüngt werden. Es sei aber davon auszugehen, so Wietmann, dass die meisten Landwirte in den nächsten Tagen wieder auf ihre Felder könnten.