Wetterdienst warnt Neuschnee und glatte Straßen in NRW

Essen · Bereits seit letzter Woche ist der Winter auch in NRW angekommen. Schnee und Glätte haben uns durch das Wochenende begleitet – was man in den nächsten Tagen vom Wetter erwarten kann.

04.12.2023 , 08:34 Uhr

Häuser und Strassen in Winterberg sind schneebedeckt. Foto: dpa/Oliver Berg

Der Deutsche Wetterdienst hat für Montag vor Straßenglätte gewarnt. Am Montagvormittag sei in Nordrhein-Westfalen mit Schneefall zu rechnen, der von Westen kommt und bis zum Nachmittag auch den Nordosten erreicht, berichtete der DWD im Internet. Im Flachland können ein bis drei Zentimeter Neuschnee fallen, im Bergischen Land und im Siegerland können es im Tagesverlauf bis zu zehn Zentimeter werden. Im Bergland sind auch stürmische Böen möglich. Am Abend soll der Schnee im Flachland in Regen übergehen. Vor allem im Süden kann sich dann auf den noch kalten Böden Glatteis bilden. Auch im Bergland sei örtlich Glätte durch gefrierenden Regen möglich, teilte der DWD weiter mit. Im Westen NRWs ist im Tagesverlauf eine Temperatur von bis zu plus fünf Grad möglich, im Osten kann es mancherorts bei minus einem Grad auch frostig bleiben. Dienstag und Mittwoch werden im Flachland bis zu plus sechs Grad erwartet.

(esch/dpa)