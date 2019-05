Wetter in NRW : Nach Überschwemmungen sind trockenere Tage in Sicht

Nach Überschwemmungen sind trockenere Tage in Sicht

Wetter in NRW

Düsseldorf Dauerregen lass nach: Nach den heftigen Niederschlägen ist Besserung in Sicht. Auch die Sonne lässt sich wieder mehr blicken. Auf den Sommer wird man aber noch warten müssen.

Nach heftigen Regenfällen mit überfluteten Straßen besonders im Osten von NRW ist trockeneres Wetter in Sicht. „Der Sommer, wie man ihn sich wünscht, ist das aber noch nicht“, sagte Markus Winkler, Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst, am Dienstag in Essen.