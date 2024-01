Wetteraussichten in NRW Auf die Kälte folgt der Wind

„Dienstagabend wird eine erste Front herankommen“, sagt Matthias Ohnheiser, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Dies sei der erste Vorbote eines Sturmtiefs, das sich vom Atlantik aus in Richtung NRW schiebt. „Und wir sind auf der Südseite dieses Tiefs“, so Ohnheiser. Doch was bedeutet das genau? Zunächst: Auf die erste Front am heutigen Dienstagabend folgt kräftiger Regen mit deutlich stärkerem Wind am Mittwochmorgen. Laut dem Experten sei gegen 7 Uhr morgens mit dem Höhepunkt des stürmischen Wetters zu rechnen.