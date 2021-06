Wetter in NRW : Heiße Tage, tropische Nächte - nun drohen Unwetter

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd 17 Bilder Hitzewelle, Unwetter, Hochwasser - Wetterextreme in NRW 2021

Düsseldorf Es bleibt auch am Wochenende warm und schwül in NRW. Die Waldbrandgefahr ist hoch, auch die Tiere leiden unter der Hitze. Schon am Freitag kann es Unwetter mit starkem Regen und Hagel geben.

Die erste Hitzewelle hat NRW fest im Griff, und das wird auch am Wochenende so sein: Für Freitag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) weiter vor extremer Wärmebelastung. Lediglich am Samstag gebe es am Niederrhein und im westlichen Münsterland eine kleine Delle in der Hitzewelle, sagte ein Meteorologe des DWD. Dort sei es dann lediglich 26 Grad warm. Ansonsten wird es überall im Land bis einschließlich Sonntag weiter heiß.

Am Donnerstag wurden am Flughafen Münster/Osnabrück 35,5 Grad gemessen - Temperaturrekord in diesem Jahr deutschlandweit. Auch die Nacht zu Freitag war vielerorts in NRW tropisch warm. Die höchste nächtliche Tiefsttemperatur wurde in Köln gemessen. Dort wurde es zu keinem Zeitpunkt kühler als 21,7 Grad. An zweiter Stelle folgte Essen, wo die Temperaturen nicht unter 21,6 Grad fielen. Mit 21,4 Grad lag Duisburg auf dem dritten Platz.Meteorologen sprechen von Tropennächten, wenn die Temperaturen auch nachts nicht unter 20 Grad fallen.

Am Freitag kann es vor allem im Westen blitzen und donnern, ab dem Nachmittag auch heftiger, wie der Deutsche Wetterdienst vorhersagte. Vormittags kann es demnach kurzzeitig im Raum Kleve teils starke Gewitter geben. Ab Mittag bis in die erste Nachthälfte zum Samstag sagen die Meteorologen dann für ganz NRW einzelne starke Gewitter vorher. Es kann Starkregen, Hagel und Sturmböen geben. Örtlich sind Unwetter mit großen Hagelkörnern und schweren Sturmböen um 100 km/h möglich. In der Nacht sollen die Gewitter dann abklingen. Es bleibt auch am Freitag meistens schwül mit Höchstwerten zwischen 30 und 34 Grad.

Am Samstag wird es etwas kühler. Nachmittags liegen die Temperaturen zwischen 25 Grad ganz im Nordwesten und im höheren Bergland und bis zu 31 Grad an der Weser. In der Nacht zum Sonntag kann es wieder teils starke Gewitter und Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen geben.

Der Sonntag startet wechselnd wolkig und meist trocken. Im Tagesverlauf erwartet der DWD kräftige Schauer und Gewitterbis hin zu erneuten Unwettern. Es wird mit Temperaturen von 27 bis 31 Grad wieder wärmer.

Vielerorts steigt derzeit auch die Waldbrandgefahr, an mehreren Orten in NRW musste die Feuerwehr bereits in den vergangenen Tagen ausrücken. Weitere Informationen zu Waldbränden und Vorbeugung bekommen Sie hier.

Die aktuelle Hitzewelle setzt auch den Vögeln zu: Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) ruft dazu auf, besonders in Städten Vogeltränken aufzustellen, um den Tieren Wasserstellen zu verschaffen. „Die Stadtvögel leiden schnell unter Wassermangel“, so der Geschäftsführer des Nabu Bremen, Sönke Hofmann. Viele kleinere Wasserstellen wie etwa Pfützen seien bereits ausgetrocknet, auch in Gräben stehe nur noch wenig Wasser.

(top/dpa)