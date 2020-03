Wetter in NRW : Nach der Sonne kommen Wolken und Regen

Wetter in NRW

In NRW bleibt es zunächst sonnig, dann kommen Wolken. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Düsseldorf Nach sonnigen Stunden kommt gebietsweise etwas Regen nach Nordrhein-Westfalen. Am Dienstag soll es trotz einiger Quellwolken bei viel Sonne trocken bleiben.

Die Temperaturen erreichen am Dienstag maximal elf Grad. Auch die Nacht auf Mittwoch bleibe bei oft klarem Himmel ohne Niederschlag. Das geht aus der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. Mit Temperaturen zwischen voraussichtlich minus einem und minus acht Grad wird es allerdings kalt. Der DWD rechnet mit verbreitet leichtem Frost und mäßigem Frost im Bergland.

Am Mittwoch bleibe es im Süden den ganzen Tag über sonnig, ansonsten gebe es zunehmend mehr Wolken am Himmel und vereinzelt auch einige Regentropfen. Die Höchstwerte liegen laut Prognose wiederum bei elf Grad am Tag.