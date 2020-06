Wetter in NRW : Nach der Hitze kommen Sturm, Starkregen und Gewitter

Düsseldorf Das Wetter zeigt sich ab Mittwoch in Nordrhein-Westfalen auch von seinen ungemütlichen Seiten. Nach den hohen Temperaturen am Dienstag werden Starkregen, Gewitter und Sturmböen erwartet.

Im Laufe des Mittwochs sei in der Südosthälfte von NRW mit einzelnen Gewittern zu rechnen, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Dabei könne es Starkregen mit 20 Litern pro Quadratmeter oder auch mehr geben, erklärten die Meteorologen. Es bestehe lokal Unwettergefahr. Auch in den kommenden Tagen soll es demzufolge immer wieder regnen.

In der Nacht auf Donnerstag können laut DWD vor allem im Süden noch einzelne Gewitter und Starkregen auftreten. Am Donnerstag soll es nass bleiben. Am Vormittag regne es in der Südosthälfte des Landes noch schauerartig, im Nordosten gebe es teils Starkregen.