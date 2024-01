Wetter in NRW Nach dem Hochwasser kommt der Frost

In höheren Lagen wird es leichten Schneefall geben. „Viel kommt nicht runter, aber es wird frostig kalt, daher kann auch etwas Glätte auftreten.“ Eine markante Glättelage sei aber nicht in Sicht. Autofahrer sollten zum Wochenanfang vor allem auf wenig befahrenen Nebenstraßen aufpassen. Der Frost und die Kälte bleiben. Am Sonntag gab es zwar noch positive Temperaturen: Entlang des Rheins von Düsseldorf über Köln nach Bonn lagen die Temperaturen bei ein bis zwei Grad. „Danach wird es aber auch dort eine Dauerfrostlage geben“, sagte der Sprecher. An diesem Montag sollen die Temperaturen nirgends in NRW über null Grad liegen. Es gilt also, sich warm anzuziehen: Minus drei bis minus sechs Grad sind vorhergesagt; im Bergland kann das Thermometer bis auf minus zehn Grad fallen. In der Nacht zu Dienstag folgt mäßiger Frost, im Bergland auch stärker mit Temperaturen von minus acht bis minus zwölf Grad. „Die Luft ist zwar kalt, aber auch trocken, die starke Bewölkung zieht nach Südwesten ab – im Nordosten kann sich dann auch die Sonne mal zeigen.“ Am Dienstag wird viel Sonne erwartet, es bleibt aber frostig.