Wetteraussichten : In NRW bleibt es wechselhaft mit vereinzelten Gewittern

Am Mittwoch und Donnerstag wird es in NRW bewölkt. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Essen Zur Wochenmitte wird das Wetter in NRW nicht wirklich besser. Mittwoch sind Gewitter und Schauer möglich, Donnerstag wird es etwas schöner und es bleibt trocken.

Essen (dpa/lnw) - Das Wetter zur Wochenmitte wird in Nordrhein-Westfalen meist freundlich, vereinzelt sind aber auch Gewitter und Schauer möglich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen am Dienstag mitteilte, ist am Mittwoch im Norden mit durchziehenden Schauern und im äußersten Norden mit kurzen Gewittern zu rechnen. Im Süden bleibt es heiter bis wolkig und trocken. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 20 Grad. In der Nacht zum Donnerstag ziehen Wolken auf, teils bleibt es aber auch klar. Die Tiefstwerte liegen bei sieben bis vier Grad.