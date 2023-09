Wetter in NRW Woche startet heiter und mild – bis 24 Grad

In der Nacht zum Dienstag fallen die Temperaturen auf 11 bis 7 Grad, in der Eifel auf 2 Grad. Der Tag startet nach Angaben der Meteorologen zunächst wolkig - später soll es heiter werden. Es bleibt regenfrei. Die Temperaturen liegen zwischen 22 und 25 Grad, in Hochlagen bei 19 Grad. Der Trend aus Wolken und heiterem Wetter setzt sich auch am Mittwoch fort. Dazu weht ein schwacher Wind aus Südwest bei maximal 25 Grad.