Wetter in NRW Nach nassem Start in den Straßenkarneval — so geht es weiter

So vermeldet der Deutsche Wetterdienst (DWD), dass sich die Lage am Freitag mit Blick auf weitere Niederschläge entspannt habe. Nach Angaben des Landesamtes für Natur und Umweltschutz (Lanuv) galt am Freitagmorgen für zwei Flusspegel die Warnstufe 2 - und zwar in Greven im nördlichen Münsterland für die Ems und in Wachtendonk am Niederrhein für die Nette. An beide Stellen lag der sogenannte Informationswert bei Stufe 2. Das bedeutet, es kann zur Überflutung einzelner bebauter Grundstücke oder Straßen kommen.