Frühjahrsbilanz des Deutschen Wetterdienstes : NRW gehört zu den wärmsten Bundesländern

Laut DWD schien in NRW die Sonne in diesem Frühjahr bereits mehr als 670 Stunden. Foto: dpa/Armin Weigel

Düsseldorf Nachdem das Frühjahr 2021 deutlich zu kühl ausgefallen war, stiegen die Temperaturen in diesem Jahr wieder an. NRW gehört zu den wärmsten Ländern Deutschlands. Trotz massiver Unwetter mit Starkregen blieb es zu trocken.

Nordrhein-Westfalen gehört in diesem Frühjahr zu den wärmsten Bundesländern. Mit einer Durchschnittstemperatur von 9,9 Grad war es laut DWD in NRW von März bis Mai wärmer als in den meisten anderen Regionen in Deutschland; der Mittelwert für diesen Zeitraum liegt in NRW bei 8,3 Grad. Demnach schien die Sonne im Frühjahr 2022 in Nordrhein-Westfalen bisher mehr als 670 Stunden.

Insgesamt ist der Frühling in diesem Jahr in Deutschland wieder wärmer als im Vorjahr. Mit neun Grad Celsius (°C) lag die Durchschnittstemperatur bundesweit um 1,3 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990. „Wenige Kaltlufteinbrüche blieben meist nur von kurzer Dauer, Deutschland befand sich überwiegend im Bereich warmer Luftmassen. Häufiger Hochdruckeinfluss sorgte für sehr viel Sonnenschein und ließ nur wenig Niederschlag zu“, so die Meteorologen des DWD. Vor allem der März sei durch eine sehr lange Schönwetterperiode geprägt gewesen.

In NRW ist es weiterhin zu trocken. Landesweit summierte sich der Niederschlag in diesem Frühjahr auf rund 130 Liter pro Quadratmeter (Mittelwert: 205 l/m²). Bundesweit sieht es ähnlich aus: Bereits zum neunten Mal in Folge konnte der Frühling laut DWD sein Soll von 186 Litern pro Quadratmeter nicht erfüllen. Dennoch fiel in NRW an einigen Tagen besonders viel Regen. Mitte Mai kam es örtlich zu kräftigen Gewittern, welche mit Starkregen kurzzeitige Überschwemmungen brachten. Besonders heftig traf es am 20. Mai Paderborn und Lippstadt sowie Lütmarsen, westlich von Höxter. Dort entwickelten sich Tornados, die eine Schneise der Verwüstung hinterließen. Es kam zu Millionenschäden und zahlreichen Verletzen.

(csh)