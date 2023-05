Aussichten für das lange Wochenende Heiter und sonnig – so wird das Wetter

Das Wetter startet laut DWD an Christi Himmelfahrt mit Höchstwerten zwischen 10 Grad in Hochlagen und bis zu 17 Grad am Rhein zwar noch etwas kühl. Am Freitag sollen die Temperaturen demnach aber schon auf 20 Grad klettern. In Hochlagen werden es am Freitag demnach etwa 13 Grad. Am Samstag geht es nach DWD-Angaben heiter bis wolkig und niederschlagsfrei weiter und das Wetter erwärmt sich auf 17 bis 21 Grad.