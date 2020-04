Viel Sonne und kaum Regen : „Das treibt den Bauern die Sorgenfalten auf die Stirn“

Düsseldorf Immer wieder Sonne und kein Regen - mit Sorge schauen die Landwirte bei dem schönen Wetter auf ihre Wiesen: Wird das Grünfutter fürs Vieh reichen?

Viel Sonne und kaum Wolken - die weiter freundlichen Prognosen des Deutschen Wetterdienstes machen den Landwirten in NRW Sorgen. Es müsste dringend regnen, wie der Sprecher des Landwirtschaftsverbands Westfalen-Lippe, Heinrich Berghorn, sagte: Die Bauern sorgen sich, dass das Grünfutter für das Vieh wieder einmal nicht reicht: Die Wiesen brauchten kontinuierlich Wasser.

Aber den ganzen April über habe es so gut wie nicht geregnet. „Das treibt den Bauern die Sorgenfalten auf die Stirn“, sagte Berghorn. Aus den vergangenen zwei Jahren wüssten die Landwirte was es bedeute, wegen Trockenheit zu wenig Grünfutter zu ernten. Wenn es so trocken bleibe, sei auch die zweite Futtergrundlage, der Mais, bedroht - aber der sei gerade mal ausgesät. „Die Sorgen, die wir jetzt haben, sind Ausdruck der Erfahrung aus den letzten beiden Jahren“, sagte Berghorn.