Der Sommer verabschiedet sich nass Kräftige Unwetter ziehen über NRW – Warnungen gelten noch bis Abend

Starker Regen und lokale Unwetter haben in Nordrhein-Westfalen ein wechselhaftes Wochenende eingeläutet. Bis zum frühen Nachmittag zogen am Freitag kräftige Gewitter, teils mit Starkregen und Sturmböen, durch das Land. Im weiteren Verlauf des Tages sollte der Niederschlag nachlassen, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen sagte. Bei Höchstwerten bis 27 Grad gebe es vereinzelt noch Zellen, „die das Potenzial haben, sich zu Unwettern aufzuschwingen“. Diese zögen bis zum Abend von der Eifel über das Siegerland in Richtung Sauerland. In der Nacht seien noch einzelne Gewitter möglich.