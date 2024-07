Wetter bleibt durchwachsen Kräftige Gewitter und Schauer in NRW erwartet

Etwas Regen oder kurze Schauer kommen am Mittwoch laut DWD vor allem auf die Südhälfte zu. Im Verlauf des Tages werde es von Nordwesten her aber zunehmend heiter und trocken bei höchstens 21 bis 24 Grad. Am Donnerstag soll es heiter werden bei Höchsttemperaturen zwischen 24 und 27 Grad.