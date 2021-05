Ausflügler beachten meist Corona-Regeln : Kommende Woche bleibt sommerlich warm

Am Samstag waren viele Menschen auf der Düsseldorfer Rheinufer­promenade unterwegs. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Tausende Menschen waren am Wochenende unterwegs, um das gute Wetter und Lockerungen der Corona-Einschränkungen auszukosten. Probleme gab es nur vereinzelt. Das Sommerwetter soll weiter anhalten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jörg Isringhaus

Dank des frühsommerlichen Wetters und wegen der teils gelockerten Corona-Regeln gab es am Wochenende in vielen Innenstädten des Landes ungewohnte Anblicke: volle Straßencafés und Restaurantterrassen. Da zudem das Einkaufen in etlichen Orten wieder ohne Anmeldung und Corona-Test möglich war, bildeten sich vor beliebten Geschäften teils Schlangen mit bis zu 200 Kunden. Vor allem Düsseldorf zog als Shopping-Metropole viele Besucher aus dem Umland an, am Samstag sperrten Ordnungsamt-Mitarbeiter daher die Zufahrt zum Parkhaus am Grabbeplatz in der Altstadt ab. Zuvor hatte sich ein langer Rückstau gebildet. Polizei und Ordnungsamt waren mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Im Bereich der Altstadt und an der Rheinuferpromenade gilt noch bis 11. Juni an Wochenenden ein Verweilverbot, außerdem darf dort außerhalb der Gastronomie kein Alkohol getrunken werden. Die Maßnahmen waren nach teils chaotischen Zuständen an Pfingsten beschlossen worden. Zudem war die Königsallee am Wochenende für den Verkehr gesperrt, um der Autoposer-Szene den „Laufsteg“ zu nehmen. Dennoch waren sowohl am Freitag- als auch am Samstagabend dort wieder Sportwagen-Fahrer unterwegs, Barrieren wurden zur Seite geschoben. Die Polizei schrieb Anzeigen und stellte Fahrzeuge sicher.

Auch andernorts übertrieben es einige Ausflügler. In Lippstadt fluteten nach Angaben der Polizei 500 „erlebnishungrige junge Erwachsene“ die Innenstadt. Die Gaststätten waren danach so überfüllt, dass die Wirte Ordnungsamt und Polizei alarmierten. In Köln lösten Einsatzkräfte in der Nacht zum Sonntag eine private Party mit 200 Teilnehmern in einem Waldgebiet auf. Außerdem feierten dort am Samstag zahlreiche Fußballfans den Klassenerhalt, zu größeren Ausschreitungen kam es jedoch nicht. FC-Fans fuhren hupend über die Ringe, teilweise wurde Pyrotechnik gezündet.

Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort) 10 Bilder So lief der Samstagabend in der Düsseldorfer Altstadt

In den meisten Städten blieb die Lage aber trotz geöffneter Terrassen entspannt. So hieß es etwa seines der Stadt Krefeld, dass sich die überwiegende Zahl der Ausflügler und Bummler sehr diszipliniert verhalten habe. Das Ordnungsamt musste nur einmal ausrücken, zu einer Party mit 15 Erwachsenen und zwölf Kindern. Für die Beteiligten wurde dieser Verstoß gegen die Corona-Schutzverordnung allerdings teuer – der Gastgeber muss ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, jeder Gast eines in Höhe von 250 Euro zahlen.