Das Wetter heute Knackig kalt, Schnee und glatte Straßen – das Wochenende in NRW

Skifahrer und Rodler, die es am Wochenende ins Skigebiet Winterberg im Sauerland zieht, werden ganz gute Bedingungen vorfinden. Die Temperaturen sind nach Angaben einer Sprecherin optimal für die künstliche Schneeproduktion. An diesem Wochenende sollten fünf bis sieben Lifte laufen. Für die Loipen werde es aber wahrscheinlich noch nicht reichen. In Winterberg wird am Samstag und Sonntag der Snowboard-Weltcup ausgetragen.