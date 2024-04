Hitze und klirrende Kälte in NRW Das ist der Unterschied zwischen Klima und Wetter

„April, April, der macht, was er will.“ So lautet ein altes Sprichwort in Deutschland, das in diesem Jahr passender denn je erscheint. Anfang des Monats gab es in NRW noch sommerliche Temperaturen im zweistelligen Bereich. Vergangene Woche hieß es wieder frieren und zittern, denn die Temperaturen sind wieder gesunken. In der Nacht zu Dienstag sind bis zu -5 Grad laut Deutschem Wetterdienst (DWD) im Sauerland gemessen worden. Laut DWD sei das die bislang kälteste gemessene Aprilnacht in diesem Jahr. Am Montag liegen die Temperaturen dann wieder zwischen 17 und 21 Grad.