Wetter in NRW Kein Starkregen erwartet – sehr wechselhaft mit mäßigen Temperaturen

Wechselhaftes Wetter mit Wolken, gelegentlichem Regen und mäßigen Temperaturen lässt in Nordrhein-Westfalen in den kommenden Tagen wenig vorsommerliche Stimmung aufkommen. Am Dienstag sei es wechselnd bis stark bewölkt und meist niederschlagsfrei, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Lediglich am Abend seien im nordwestlichen Münsterland örtlich Schauer oder etwas Regen möglich. Die Temperaturen steigen auf maximal 19 bis 22 Grad.