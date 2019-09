Kaltfront im Anmarsch : Kräftige Schauer und Gewitter in NRW erwartet

Düsseldorf Das Wetter in Nordrhein-Westfalen wird kühl und ungemütlich. Teilweise können stürmische Böen über das Land hinweg fegen. Ein Überblick für die nächsten Tage.

Von Westen her könne es im Laufe des Donnerstags zu teils kräftigen Schauern kommen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Vor allem in der Westhälfte seien auch kurze Gewitter mit starken bis stürmischen Böen möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 14 Grad im Sauerland und 20 Grad entlang des Rheins.

In der Nacht zu Freitag kühle es auf 8 bis 1 Grad ab, örtlich könnten sich flache Nebelfelder bilden. Im Bergland sei in Bodennähe auch leichter Frost nicht ausgeschlossen. Im Tagesverlauf wird es laut DWD heiter bis wolkig und trocken. Am Abend kann es demnach im Münsterland und am Niederrhein regnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 22 Grad.