Trübe Wetteraussichten : Sturmtief bringt reichlich Regen nach NRW

Düsseldorf Die Tage bleiben kalt und nass. Am Donnerstag könnte es im Süden von NRW sogar zu heftigen Sturmböen kommen. Doch so ungemütlich das Wetter auch wird – für Tiere und Pflanzen ist der Regen längst überfällig.

Nass, kalt und windig – die Menschen in NRW müssen sich auch in den kommenden Tagen auf regnerisches Wetter einstellen. Die Temperaturen sinken im Laufe der Woche von 13 Grad am Mittwoch auf unter zehn Grad am Freitag. Am Donnerstag kann es im Süden des Landes sogar zu heftigen Sturmböen kommen. Die bringt das Tief Nasim mit sich. „Möglicherweise müssen wir eine Sturmwarnung herausgeben“, sagt Meteorologin Ines Wiegand vom Deutschen Wetterdienst (DWD). „Es wird definitiv ungemütlich draußen.“ Doch das hat auch seine guten Seiten.