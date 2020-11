Wetter in NRW : Jetzt kommt der Frost - aber es bleibt sonnig

In NRW kann es in dieser Woche den ersten Frost geben (Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Offenbach Der Winter hält so langsam Einzug in NRW: Nachdem das Wetter zuletzt sehr mild und sonnig war, können die Temperaturen nun auf den Gefrierpunkt sinken. Der erste Bodenfrost und Glätte sind möglich.

Es wird kälter in NRW. Morgens kann es vielerorts Nebel geben. Autofahrer müssen am frühen Morgen vor allem in höheren Lagen mit glatten Straßen rechnen. Dafür sollen die kommenden Tage weitgehend trocken bleiben, und die Sonne lässt sich auch öfter blicken.

Am Mittwoch wird es in NRW oft heiter und trocken. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, liegen die Höchstwerte bei zehn bis zwölf Grad, in Hochlagen um acht Grad. In der Nacht zum Donnerstag kann es bei Tiefstwerten von drei bis null Grad gebietsweise Nebel oder Hochnebel geben, in höheren Lagen bis minus drei Grad. Verbreitet kann leichter Bodenfrost auftreten. Vor allem im Bergland ist örtlich Glätte möglich.