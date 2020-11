Wetter in NRW : Die neue Woche startet mild und wolkig

Essen Der Herbst zeigt sich in Nordrhein-Westfalen auch in der kommenden Woche zunächst von seiner milden Seite. Es gibt einen Mix aus Sonne, Wolken und etwas Regen. Die Temperaturen klettern auf bis zu 17 Grad.

Der Herbst bleibt mild in Nordrhein-Westfalen: Mit einem Mix aus Wolken, Sonne und etwas Regen startet das Land in die zweite Novemberwoche. „Es ist eher wolkig und mild, gelegentlich etwas Regen und schwacher Wind“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag mit Blick auf die nächsten Tage. Während es am Montagmorgen noch vereinzelt regnen könne, zeige sich im Tagesverlauf immer wieder die Sonne. Die Temperaturen klettern auf bis zu 17 Grad.