Aussichten für die kommenden Tage Wetter in Nordrhein-Westfalen heiter und trocken

Die Temperaturen liegen am Montag und Dienstag zwischen fünf und sieben Grad sowie im Bergland bei etwa drei Grad. Am Donnerstag steigt das Thermometer am Niederrhein auf neun bis zehn Grad; im Nordosten liegen die Werte bei gut fünf Grad. Dazu weht ein teils schwacher bis mäßiger Wind aus Richtung Norden.