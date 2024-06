Wetter in NRW Immer noch kein Sommer in Sicht – so wird es die nächsten Tage

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich die kommenden Tage auf einen Mix aus Sonne und Wolken einstellen. Am Donnerstag werden Temperaturen zwischen 18 und 21 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im höheren Bergland sind um die 16 Grad möglich. Dabei bleibt es weitgehend trocken. Sowohl am Freitag als auch am Samstag ist im Norden zeitweise mit dichteren Wolkenfeldern und örtlich etwas Regen zu rechnen. Ansonsten bleibt es heiter bis wolkig und trocken. Die Temperaturen steigen an beiden Tagen auf 18 bis 22 Grad.