Temperaturanstieg in NRW : Im Rheinland klettert das Thermometer auf 29 Grad

Am Wochenende bleibt es in NRW warm und trocken. Foto: dpa/Martin Gerten

Düsseldorf Das Wetter meint es in den kommenden Tagen gut mit dem Westen des Landes. Am Donnerstag sind im Rheinland bis zu 29 Grad drin. Auch Freitag und Samstag bleibt es wohl warm und trocken.

In der zweiten Wochenhälfte steigen die Temperaturen in Nordrhein-Westfalen zunächst weiter. Vielerorts werden am Donnerstag 25 bis 27 Grad erreicht, im Rheinland sind bis zu 29 Grad möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Essen mit. Dazu werde es überwiegend sonnig.