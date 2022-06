Wetteraussichten am Wochenende : Hitze und Sonne pur in NRW über Fronleichnam

Am Wochenende wird es in NRW heiß. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Düsseldorf Es wird heiß in Nordrhein-Westfalen. Für das Wochenende nach Fronleichnam ist Sonne pur angekündigt, mit Temperaturen bis zu 32 Grad. Doch so schnell die Hitze kommt, ist sie auch schon wieder weg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nachdem die Woche noch eher kühl und bewölkt gestartet ist, ist es bereits am Dienstag in vielen Teilen NRWs mit bis zu 24 Grad schön sonnig und warm. Besonders am Mittwoch dürfen sich die Menschen dann auf viel Sonne freuen, da kann das Thermometer laut Vorhersage des Deutschen Wetter Dienstes schon mal auf bis zu 29 Grad klettern.

Genauso schön und wolkenlos wird es am Donnerstag. Mit Höchstwerten von bis zu 27 Grad kann man am Feiertag das Wetter so richtig genießen und vielleicht sogar den ein oder anderen Ausflug ans Wasser machen.

Foto: Röös/Monschau Tourismus 18 Bilder Die schönsten Ausflugsziele in NRW im Überblick

Damit folgt NRW dem Trend in ganz Deutschland, denn laut DWD wird es fast überall jeden Tag wärmer bis zum voraussichtlichen Höhepunkt am Samstag mit Temperaturen bis 36 Grad. Auch in NRW wird das nach Angaben eines Meteorologen vom DWD der wärmste Tag der Woche. Die Temperaturen knacken in ganz NRW die 30-Grad-Marke, am Rhein könne es sogar bis zu 34 Grad werden. „Es wird heiß“, meint auch der Experte.

Doch das warme Wetter nimmt ein schnelles Ende. Laut der Prognose können bereits am Sonntagmorgen auf die Hitze starke Gewitter und Regen folgen – nicht das erste Mal in diesem Frühjahr. Aus Nordwesten komme ein Tief, das außerdem für deutliche Abkühlung sorgt. So rechnet der DWD-Experte mit fünf bis sechs Grad weniger.

(boot)