Wetteraussichten Windböen, Schauer, Gewitter – so ungemütlich wird es in NRW

Essen · Windböen, Schauer und einzelne Gewitter: Das Wetter in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag wird ungemütlich. So sind die Aussichten für die kommenden Tage.

13.04.2023, 07:07 Uhr

Der Tag startet mit dichten Wolken, die zum Nachmittag hin etwas auflockern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dazu gibt es demnach immer mal wieder Schauer und Wind mit teils steifen Böen aus dem Westen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 11 bis 14 Grad. In der Nacht zum Freitag bleibe es weitgehend trocken. Frost und Glätte können sich laut der Wetterexperten am Boden bilden. Für das Wetter am Freitag haben die Meteorologen bessere Aussichten: Nach der Auflösung einzelner Dunst- und Nebelfelder bleibe es meist heiter mit nur einzelnen Schauern. Die Höchsttemperaturen liegen dann zwischen 13 und 10 Grad sowie 10 Grad im Bergland. Dazu wehe ein schwacher bis mäßiger Wind.

