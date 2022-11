Von Sonne bis dichten Wolken : Wechselhaftes Wetter am Wochenende in NRW

Wechselhaftes Wetter am Wochenende in NRW

Essen Die Menschen in NRW können sich am Wochenende auf Sonne, Wolken und Regen einstellen. Der Samstag startet heiter, später ziehen teilweise Wolken auf.

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich am Wochenende auf Sonne, Wolken und Regen einstellen. Laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen wird es am Samstag nach heiterem Start und Auflösung dichter Nebelfelder in Westfalen und dem Münsterland wechselnd bewölkt aber trocken sein. Es wird mit Temperaturen von bis zu 13 Grad gerechnet.