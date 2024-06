Wetter bringt Wolken und Regen Warnung vor Sturmböen in ganz NRW

Laut Informationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann es am Montagnachmittag bis in die Nacht in NRW Sturmböen mit 60 bis 85 km/h geben. Im Tagesverlauf zieht von Westen her Regen auf, der teils schauerartig verstärkt ist. Am späten Nachmittag gehen die Niederschläge in Schauer über, wobei örtlich kräftige Gewitter möglich sind. Die Warnung vor Sturmböen gilt am Montag bis Mitternacht.