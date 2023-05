Prognose Wetterdienst warnt rund um Düsseldorf vor starkem Gewitter

In der Nacht zum Montag klingen die Gewitter laut DWD ab, am Morgen soll es örtlich Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern geben. Am Tag sei es wechselnd bewölkt, dazu gebe es immer wieder Regenschauer. Gewitter seien kaum noch dabei. Die Temperaturen liegen laut Prognose zwischen 18 und 22 Grad. In der Nacht zum Dienstag verdichtet sich die Bewölkung aus Richtung Westen. Das wechselhafte Wetter mit schauerartigem Regen hält auch am Mittwoch an, erst am Donnerstag lässt der Regen laut Prognose nach.