Das Wetter zum Wochenstart in NRW Viel Sonne und warme Temperaturen – der Sommer ist zurück

Am Dienstag werden die Temperaturen laut den DWD-Meteorologen noch wärmer und erreichen maximal 31 Grad, in Hochlagen 25 Grad. Auch am Mittwoch setzt sich der sommerliche Trend fort. Es bleibt sonnig und heiß. Laut DWD erreichen die Temperaturen an manchen Orten sogar 33 Grad.