Unwetterwarnung für das Sauerland Weiter heftige Gewitter in NRW möglich – das sind die Wetteraussichten

Die Polizei in Düren meldete zwei Dachstuhlbrände durch Blitzeinschläge in Aldenhoven. Auch in Grevenbroich setzte ein Blitz am Dienstagabend die Dachstühle von zwei Wohnhäusern in Brand. Mehrere Blitzeinschläge führten auch in Würselen zu Einsätzen. In einem Gebäude fing der Dachstuhl Feuer und machte das Haus unbewohnbar.