Wetter in NRW : Trübe Aussichten zum Wochenende

Wetter in NRW

Das Wetter in NRW wird zum Wochenende regnerisch und kühl. Foto: dpa/Thomas Warnack

Offenbach Der goldenen Oktober macht vorerst eine Pause. Zum Wochenende wird es in NRW trüb und regnerisch. Auch die Temperaturen kühlen ab.

In Nordrhein-Westfalen wird es in den kommenden Tagen regnerisch. Schon der Donnerstag startet stark bewölkt und mit aufkommendem Regen, der sich im Tagesverlauf nach Westen und Osten ausbreitet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 16 Grad. Die Nacht bleibt bei Temperaturen zwischen 12 und 8 Grad bedeckt. Gelegentlich kann es regnen.