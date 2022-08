Es wird wieder heiß : Temperaturen in NRW steigen wieder über 30 Grad

Essen Die Temperaturen in NRW steigen wieder zum Wochenanfang. Teilweise klettern sie erneut auf über 30 Grad. Vereinzelt sind kleine Schauer möglich.

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich zum Start in die Woche auf wieder steigende Temperaturen einstellen. Am Montag werden Höchstwerte zwischen 25 und 29 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Essen mitteilte. Sonne und Wolken wechseln sich ab, am Nachmittag sind auch einzelne Schauer möglich. In der Nacht zu Dienstag soll es dann meist trocken bleiben, im Norden und Osten ist noch etwas Regen möglich.