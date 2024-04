Das sind die Aussichten Temperaturen in NRW kühlen auf 17 Grad Celsius ab

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet in den nächsten Tagen kühleres Wetter als noch an den sommerlichen Vortagen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, werden am Dienstag Höchstwerte von bis zu 17 Grad erwartet. Dabei bleibt es meist bewölkt. Laut der Prognosen lockert die Wolkendecke im Laufe des Tages größtenteils auf. In höheren Lagen, wie der Eifel und dem Sauerland, sind nur 10 bis 12 Grad zu erwarten.