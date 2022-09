25 Grad am Montag : Sonniger Wochenstart nach regnerischem Wochenende

Essen Die Woche beginnt in Nordrhein-Westfalen warm und sonnig, zur Wochenmitte wird es kühler und regnerisch. Am Montag werden noch Temperaturen bis zu 25 Grad erwartet. Dennoch hat NRW schon jetzt einen Hitzerekord.

Nach einem regnerischen Wochenende können sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen am Montag auf besseres Wetter freuen. Nachdem es morgens noch ein wenig trüb ist, setzt sich Laufe des Vormittags heiteres Wetter durch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen liegen bei einem schwachen bis mäßigen Wind zwischen 23 und 25 Grad, auf dem Kahlen Asten bei 18 Grad. Regnen soll es nicht.

Am Dienstag zieht über Nordrhein-Westfalen stärkere Bewölkung auf. Gebietsweise kann es regnen. Mittags soll es zumindest im Norden des Landes meist trocken sein. Das Thermometer zeigt Höchstwerte von 21 bis 24 Grad und in Hochlagen bis zu 19 Grad. Der Wind weht weiterhin schwach bis mäßig.

Mit über als 30 Grad ist es Anfang vergangener Woche - also schon im meteorologischen Herbst - in Teilen von Nordrhein-Westfalen noch einmal heiß geworden. Das hat dem Bundesland wohl einen neuen Rekord seit Beginn der Aufzeichnungen beschert, was die Zahl der Hitzetage pro Jahr angeht. Das Flächenmittel NRW liegt laut vorläufigen Zahlen nun bei 17,7 heißen Tagen in 2022, womit der bisherige Höchstwert aus 2018 (17,5 Tage) übertroffen wäre, wie Thomas Kesseler-Lauterkorn, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen, mitteilte. Mit weiteren Hitzetagen ist so schnell aber nicht mehr zu rechnen. Die Woche beginnt sonnig und mild, dann wird es kühler und regnerisch.