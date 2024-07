DWD prüft Tornadoverdacht Sonne und Wolken am Sonntag – so geht es weiter in NRW

Kurz vor dem Wochenende hatte es am Freitag schwere Unwetter gegeben. Nach dem schweren Unwetter in Telgte bei Münster prüft der Deutsche Wetterdienst (DWD), ob es sich um einen Tornado gehandelt hat. Mit einem Ergebnis sei frühestens am Montag zu rechnen, sagte ein DWD-Sprecher am Sonntag. Das Unwetter hatte am Freitag in einem Gewerbegebiet starke Schäden an Gebäuden angerichtet und große Baucontainer mitgerissen.