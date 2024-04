Wetteraussichten für NRW Schmuddelwetter mit Aussicht auf sommerliches Wochenende

Nach einem regnerischen und stürmischen Donnerstag dürfen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen in den kommenden Tagen auf mildes bis sommerliches Wetter freuen. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes werden sich die Temperaturen von zunächst 13 bis 17 Grad am Donnerstag auf bis zu 21 Grad am Freitag und schließlich auf Höchstwerte zwischen 25 und 28 Grad am Samstag hochschrauben.