Die Aussichten Schauerartiger Regen mit starken Windböen in NRW

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen bis in die kommende Woche hinein mit schlechtem Wetter leben. Laut der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ziehen ab Samstagmittag aus Westen viele Wolken auf, und es setzt im Verlauf Regen ein, der bis in die Nacht zum Sonntag anhält. Dazu frischt der Wind auf, in den Hochlagen der Mittelgebirge kann es starke und vereinzelt auch stürmische Böen geben.