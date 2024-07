Wetteraussichten Rückkehr des Sommers in NRW – sonniger Wochenstart erwartet

Die Menschen in NRW können sich auf einen sonnigen Start in die neue Woche freuen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ziehen der Regen und die Gewitter der vergangenen Tage ab. Bereits am Sonntag klare es auf und es bleibe regenfrei. Die Höchsttemperaturen liegen laut den Experten zwischen 23 und 25 Grad, in höheren Lagen um die 20 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest.