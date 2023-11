Ausblick Regen und Wolken in Nordrhein-Westfalen erwartet

In Nordrhein-Westfalen müssen sich die Menschen auch in den kommenden Tagen auf Regen einstellen. Nachdem der Himmel am Donnerstagvormittag meistens dicht bewölkt ist, lockert es dann im Norden und Südwesten des Landes zeitweise auf, wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen mitteilte. Auch mit Schauern müsse gerechnet werden. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 8 und 10 Grad, in Hochlagen bei 5 Grad. Dazu gehe ein mäßiger Wind, der sich im Laufe des Tages abschwäche.