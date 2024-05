Das sind die Aussichten Durchwachsenes Wochenendwetter in NRW

Der Sonntagvormittag beginnt überwiegend trocken, so der Wetterexperte vom DWD. Lediglich im äußersten Norden und im Münsterland könne es vormittags etwas regnen. Im Rest des Landes sei am Sonntag erst am späteren Abend mit Regen zu rechnen. Im äußersten Norden von NRW könne der Wind zudem etwas auffrischen. Bei Temperaturen zwischen 17 und 19 Grad bleibe es demnach auch am Sonntag im gesamten Bundesland eher wechselnd bis stark bewölkt.