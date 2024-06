Aussichten für NRW Sonne, Regen und viele Wolken – es bleibt wechselhaft

Noch regnerischer wird es laut DWD am Mittwoch: Bei einem grauen Himmel fällt immer wieder teils schauerartiger Regen, der teils länger andauert, so die Vorhersage. Die erwarteten Höchsttemperaturen liegen um die 18 Grad. Am Donnerstag komme auch mal wieder die Sonne raus, wechsle sich aber mit Wolken ab. Dafür bleibe es trocken. Die Temperaturen erreichen höchstens um die 19 Grad.