Wetter in NRW Es wird wieder nass – die Aussichten für Silvester

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich wieder auf Regen einstellen - auch zu Silvester. Am Freitag sei es meistens stark bewölkt, schrieb der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen. Dazu gebe es zeitweise Schauer. In Staulagen des Bergischen Landes, des Siegerlandes, des Rothaargebirges und des Eggegebirges seien lokal 30 Liter pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden nicht ausgeschlossen. Zudem seien im Norden des Landes am späten Freitagabend einzelne Gewitter mit Graupel gering wahrscheinlich.