Wetter in NRW Örtliche Gewitter mit Starkregen erwartet

Für die Menschen in Nordrhein-Westfalen wird es in den kommenden Tagen noch einmal ungemütlich. Am Donnerstag sind von der Eifel bis zum Rothaargebirge ab dem Mittag einzelne Schauer und örtliche Gewitter mit Starkregen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Auch mit Sturmböen sei dann zu rechnen. Im Norden bleibt es verbreitet niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 23 Grad und in Hochlagen bei um die 17 Grad.