Das sind die Wetteraussichten Menschen in NRW können sich Sonntag über Schnee freuen

Essen · Die Menschen in NRW können sich in manchen Teilen in NRW am Sonntag noch einmal über den Schnee freuen. Das sind die Aussichten für die kommenden Tage.

21.01.2024 , 10:48 Uhr

26 Bilder Schnee und Sonne — die schönen Seiten des Winters in NRW 26 Bilder Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

In Nordrhein-Westfalen können sich die Menschen am Sonntag noch einmal über den Schnee freuen. Es sei stark bewölkt, aber regne nur ganz vereinzelt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Temperaturen sollen bei Höchstwerten von 3 bis 6 Grad und im Bergland bei 0 bis 3 Grad liegen. Dazu gehe ein mäßiger Wind, der sich im Tiefland örtlich zu starken und im Bergland zu stürmischen Böen steigere. Am Montag bleibe es stark bewölkt; dazu gebe es zeitweise schauerartig verstärkten Regen. Mit Höchstwerten von 9 bis 12 Grad und im Bergland 7 bis 10 Grad steigen die Temperaturen deutlich an. Es wehe ein frischer Wind mit starken bis stürmischen Böen, welche sich zeitweise zu Sturmböen steigerten. Im Bergland seien exponiert auch schwere Sturmböen möglich. Im Laufe des Montags lasse der Wind jedoch nach. Am Dienstag gebe es in Nordrhein-Westfalen weitere Wolken und Regen, schrieb der DWD. Das Thermometer zeige maximal 6 bis 10 Grad an. Dazu gehe ein mäßiger Wind, der gebietsweise von starken bis stürmischen Böen begleitet sei. Auch am Mittwoch gebe es weiterhin viele Wolken, aber nur noch einzelne Schauer. Die Höchsttemperaturen sollen zwischen 10 und 13 Grad liegen und in höheren Lagen bei 7 Grad. Der Wind sei frisch mit starken bis stürmischen Böen, die sich vormittags teils zu Sturmböen steigerten. In exponierten Lagen seien auch schwere Sturmböen möglich. Nachmittags lasse der Wind allmählich nach. Hier geht es zur Bilderstrecke: Schnee und Sonne — die schönen Seiten des Winters in NRW

(kag/dpa)